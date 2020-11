Calciomercato Juventus: una nuova freccia per Pirlo

Non è solo il centrocampo la zona di campo in cui i bianconeri dovranno intervenire, anche la difesa subirà un netto rinnovamento nelle prossime sessioni di mercato.

È una Juventus in continuo rinnovamento, tra i tanti ruoli sotto la lente d’ingrandimento del diretto sportivo Fabio Paratici, pare ci sia anche il ruolo di terzino.

In questa stagione la Juventus ha potuto fare affidamento su Cuadrado e Danilo per la fascia destra, mentre sulla sinistra è stato necessario convocare Gianluca Frabotta dalla squadra under 23 per sopperire alla mancanza di un laterale sinistro vista l’assenza di Alex Sandro per infortunio.

La Juventus è quindi alla ricerca di un giocatore giovane e veloce da inserire nel proprio organico che possa alternarsi da subito con gli altri esterni presenti in rosa, per poi raccoglierne l’eredità nei prossimi anni. Prendendo d’esempio l’operazione Alphonso Davies dal Vancouver al Bayern Monaco, come riportato da Todofichajes, la Juventus pare abbia messo nel mirino l’esterno americano 19enne Bryan Reynolds dell’FC Dallas per cui sarebbe pronta ad offrire circa 6 milioni di euro.