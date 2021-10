Calciomercato Juventus, il ritorno dell’ex

Pogba torna alla Juventus? Le ultime sul francese

Torna di moda in casa Juve il nome di Pogba. Da sempre sul taccuino dei dirigenti bianconeri, il francese è tra gli obiettivi della Juventus. Il giocatore tornerebbe volentieri a Torino, la trattativa non è delle più semplici. La Juve potrebbe riprenderlo a zero, un ritorno 2.0 a parametro zero come quando arrivò la prima volta in Italia. Il problema resta l’ingaggio, 15 milioni la cifra che percepisce allo United, troppo per le casse bianconere. La Juve dovrebbe cedere Aaron Ramsey e Adrien Rabiot (7 milioni annui a testa premi esclusi) alleggerendo il monte ingaggi complessivo.