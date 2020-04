Calciomercato Juventus Ronaldo non è nei piani del Real

Nel futuro di Cristiano Ronaldo non sembra esserci il ritorno a Madrid, almeno nel futuro immediato. Le voci su un possibile nuovo ‘matrimonio’ tra CR7 e il Real hanno subito un’accelerazione dopo la presenza dell’attaccante al Santiago Bernabeu in occasione del ‘Clasico’ tra Blancos e Barcellona dello scorso 1° marzo. Inoltre, ad alimentare l’ipotesi c’è anche il recente accordo stretto tra Juventus e giocatori per il taglio agli stipendi, che potrebbe spingere Ronaldo lontano da Torino.

Calciomercato Juventus Ronaldo vuole chiudere a Torino

In casa Real Madrid, tuttavia, nessuno starebbe pensando al grande ritorno, come riporta ‘Marca’. E del resto, il desiderio di Cristiano Ronaldo è quello di continuare a vincere con i bianconeri. Ricordiamo che Ronaldo è approdato in bianconero il 10 luglio 2018 a fronte di un corrispettivo pari a 100 milioni di euro (più altri 12 di oneri accessori), che ne hanno fatto il trasferimento più oneroso della storia della Serie A. Ad oggi CR7 ha messo insieme 53 presenze e 42 reti e mettendo in bacheca uno scudetto, una supercoppa italiana. Da segnalare a livello individuale che lo scorso 22 febbraio aprendo le marcature nel match di campionato vinto per 2-1 dalla Juventus in casa della SPAL ha realizzato il record di andare a segno per 11 partite consecutive diventando così il terzo giocatore, dopo Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella, a raggiungere tale traguardo in un unico campionato di Serie A.