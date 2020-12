Juventus, è fatta per la cessione del difensore: giocherà in Spagna

La dirigenza bianconera pensa anche al mercato in uscita. Un difensore ad un passo dalla Spagna

A gennaio Fabio Paratici vuole regalare ad Andrea Pirlo dei rinforzi funzionali che possono far accrescere il valore della rosa. Ogni reparto potrebbe essere puntellato ma intanto si devono fare i conti anche con il mercato in uscita. Il dirigente bianconero deve fronteggiare il caso Rugani. Il difensore è in prestito al Rennes ma non ha mai avuto spazio con la squadra francese. L’ex Empoli potrebbe tornare in Italia già a gennaio ma ci resterà per poco. Infatti, secondo quanto riferito da Cadena Ser, Rugani sembra ormai vicinissimo al Valencia. Da capire ancora quale sarà la formula del trasferimento.