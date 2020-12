Calciomercato, Sergio Ramos rifiuta il rinnovo: la Juve fa sul serio

Il difensore del Real Madrid non ha ancora accettato il rinnovo e probabilmente non lo farà. La situazione

La difesa della Juventus continua ad essere costanemente in emergenza: Chiellini e Demiral sono infortunati, Bonucci ha perso la brillantezza e l’unico che al momento sembra essere apposto è De Ligt. La ricerca di nuovi difensori è iniziata, l’assist potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riferito da Todofichajes gl ultimi risultati del Real Madrid hanno messo in discussione la permanznnza di molti top player, tra cui quella di Sergio Ramos. La goccia che potrebbe far traboccare il vaso è la possibile eliminazione anticipata in Champions League. Il capitano dei Blancos avrebbe rifiutato nuovamente il rinnovo contrattuale e dopo 15 anni il suo addio non è mai stato così vicino. Sul giocatore c’è un forte interesse da parte dell’Inter Miami di Beckham ma la Juventus farà un tentativo molto concreto per portarlo a Torino. La decisione definitiva del giocatore si saprà entro la fine del mese, a gennaio Ramos potrebbe essere libero di accordarsi con qualunque club.