Calciomercato Juventus, rinforzo dalla Liga: rottura con la società

Il club bianconero sta già lavorando al prossimo mercato di gennaio, che sarà fatto di scambi e prestiti.

Sostenibilità, è questo il sostantivo descritto dall’amministratore delegato Arrivabene per la campagna acquisti della Juventus per i prossimi anni. La dirigenza bianconera dovrà lavorare al mercato già a partire da gennaio in maniera “economica” ma pungente visto che la squadra di Allegri ha bisogno di un paio di ritocchi.

Il ds Cherubini sta lavorando già da ora per regalare due acquisti all’allenatore toscano, ovvero un centrocampista e un nuovo attaccante.

LEGGI ANCHE:

Juventus il centrocampista arriva dalla Spagna

Vista la situazione finanziaria del club la dirigenza bianconera si sta guardando intorno per rinforzare la rosa, con un’idea che potrebbe arrivare dalla Spagna. Piace infatti Sergio Roberto del Barcellona visto che secondo quanto riportato da todofichajes.com, le trattative per il rinnovo con il club blaugrana si sarebbero interrotte.

Il giocatore, che ha subito recentemente un brutto infortunio, potrebbe lasciare il club blaugrana da giugno visto che il calciatore spagnolo non sembra essere un punto fermo del nuovo allenatore Xavi.