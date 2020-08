L’agente dell’argentino ha incontrato oggi la dirigenza bianconera

Dopo Fiorentina e Milan, anche i bianconeri sono tornati in carica per l’Argentino. L’agente del fantasista dell’Udinese ha avuto nuovi contatti con la dirigenza della Juventus, spiegando che De Paul difficilmente resterà in Friuli per un altra stagione, ma la richiesta dell’Udinese si aggira sui 30–35 milioni. Cifra che la Juventus proverà ad abbassare.

Un’indicazione di Andrea Pirlo

Secondo le ultime indiscrezioni dal mondo Juventino, al tecnico della Juventus piace molto il modo di giocare di Rodrigo De Paul, Tanto da chiedere alla dirigenza di provare a strapparlo alla concorrenza di Milan e Fiorentina. Questa stagione l’argentino è maturato molto a livello tecnico realizzando sei gol e sette assist, De Paul è un giocatore anche alquanto versatile potendo giocare sulla trequarti, ma anche in un ruolo più arretrato. Versatilità che ha permesso a Gotti di poterlo schierare anche come mezzala in un centrocampo a cinque. Per questi motivi per l’Udinese sarà complicato trattenerlo con uno stipendio da 800mila euro a stagione, e tantissimi club in Italia e in Europa pronti ad accaparrarselo. C’è anche da dire che De Paul si sente pronto al salto di qualità.