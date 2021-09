Calciomercato Juventus, è sfida a Milan e Inter per il baby talento: il punto

Anche la Juventus si inserisce nella corsa per Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa, e sfida Milan e Inter per accaparrarselo

È sfida aperta per il giovane attaccante del Pisa

C’è anche la Juventus nella corsa per Lorenzo Lucca, giovane attaccante classe ’00 che attualmente milita nel Pisa. Il centravanti ha già segnato ben 5 gol nelle prime 6 partite del campionato cadetto e per questo ha attirato le attenzioni di diversi grandi club che sarebbero interessati a lui. Abbagliato dal grande inizio di campionato, pare che anche Roberto Mancini, lo stia tenendo sott’occhio per convocarlo in futuro con la nazionale maggiore.

Già qualche giorno fa avevamo riportato l’interesse del Milan con Maldini e Massara che starebbero pensando a Lucca per rimpolpare un reparto offensivo che vede Giroud e Ibrahimovic afflitti da diversi problemi fisici. Anche l’Inter è in corsa per il giovane, ma la concorrenza è folta. Come riporta Tuttosport oggi, infatti, la Juventus potrebbe affondare il colpo che era già stato provato in estate ma che non si era concretizzato perché i bianconeri avevano offerto a Lucca solamente un posto nell’under 23.