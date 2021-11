Calciomercato Juventus, sgarbo alla Lazio: lo vuole Allegri

I bianconeri sembrerebbero aver puntato le loro attenzioni su un difensore che milita in Serie A in scadenza di contratto

Nel turbinio delle voci di mercato che scaldano le fredde giornate invernali, si aggiunge un altro nome di alto livello: Luiz Felipe.

Il difensore centrale della Lazio è infatti in scadenza di contratto a giugno 2022, e su di lui si starebbero registrando forti interessamenti di alcuni top club italiani, se fino a qualche tempo fa l’Inter di Simone Inzaghi (che conosce molto bene il brasiliano in quanto l’ha allenato per quattro stagioni alla guida tecnica dei biancocelesti) ora irrompe prepotentemente anche la Juventus, in cerca di un difensore valido su cui fare affidamento per la prossima stagione (anche in virtù del fatto che Matthijs de Ligt potrebbe partire nella prossima sessione estiva di calciomercato)

Ovviamente il fatto che il classe ’97 sia in scadenza incuriosisce molto i nerazzurri oltre che la ‘vecchia signora’, che potrebbe trovare nel profilo del ventiquattrenne un ottimo tassello per costruire la difesa del futuro; a tal proposito il presidente dei capitolini Claudio Lotito è già pronto ad offrire il rinnovo a 1,3 milioni di Euro più bonus fino al 2026: esattamente il doppio di quanto l’ex Salernitana percepisce ad ora.

Sembrerebbe che il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri stia spingendo molto per ottenere il difensore brasiliano, in grado di destreggiarsi ottimamente sia nella difesa a quattro attuata dall’attuale tecnico delle ‘aquile’ Maurizio Sarri sia in quella a tre che per diverse stagioni è stata la base del modulo tattico messo in campo dall’ex allenatore dei laziali Simone Inzaghi.