Calciomercato Juventus: si complica una trattativa di mercato!

Inghippo burocratico per una trattativa della Juvemtus

Ci vorrà qualche giorno in più per definire la trattativa che dovrebbe portare Luis Suarez alla Juventus, ma prima di poter firmare, oltre che il via libera da parte del Barcellona, dovrà anche sistemare la questione passaporto. L’attaccante uruguaiano, nonostante i tanti anni passati nella Liga spagnola e nonostante la moglie sia cittadina italiana grazie alle proprie origini friulane, non ha mai preso il passaporto comunitario e i bianconeri attualmente non hanno slot per tesserare cittadini extra UE Adesso il Pistolero ha due strade da percorrere: andare al Consolato italiano di Barcellona e avviare l’iter per diventare cittadino del nostro paese, o più semplicemente richiedere la cittadinanza spagnola visto che sono più di due anni consecutivi che lavora in Spagna.

Ricordiamo che Suarez in 191 match giocati nella Liga ha messo a segno 147 reti e regalato 74 assist ai propri compagni.