Calciomercato Juventus, obiettivo Marcelo

Calciomercato Juventus Marcelo | La Vecchia Signora torna a far spesa a Madrid, nel mirino il laterale brasiliano Marcelo. Il giocatore da sempre nel mirino dei bianconeri, una stagione travagliata a Madrid potrebbe convincere il brasiliano a cambiare aria.

Mercato Juventus, il rapporto con CR7

L’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo altro tassello importante per favorire la trattativa per l’approdo in Italia del laterale verdeoro. Un elemento duttite e di qualità, pronto per lui un contratto quadriennale. L’arrivo di Marcelo potrebbe significare addio ad Alex Sandro, pronto a volare in Premier.