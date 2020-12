Juventus, occhi puntati sull’Henry di Praga

I bianconeri seguono con molta attenzione un classe 2001 dello Slavia Praga. C’è anche l’Arsenal

Secondo quanto riferito da todofichajes, la dirigenza bianconeri sta seguendo con molta attenzione il giovane attaccante dello Slavia Praga, Abdallah Sima. Alla prima stagione tra i professionisti il classe 2001 si è messo subito in luce, soprattutto in Europa League. Tra campionato, coppa nazione e competizione europea infatti ha messo a referto 14 reti in 19 presenze. Un bottino niente male per un debuttante. L’attaccante africano viene paragonato alla leggenda dell’Arsenal, Titì Henry. Anche i Gunners stanno seguend il giovane profilo dello Slavia e al momento, insieme ai bianconeri, sono le due società che hanno mostrato un certo interesse.