Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Morata?

Fabio Paratici potrebbe portarlo al Tottenham

Nella sua seconda avventura alla Juventus, Alvaro Morata si sta ritagliando un posto da protagonista. Quasi sempre titolare, lo scorso anno lo spagnolo ha messo insieme ben 20 gol e 12 assist tra tutte le competizioni risultando decisivo in molte occasioni per i bianconeri. Quest’estate, inoltre, con la cessione di Cristiano Ronaldo, il peso dell’attacco è ancor di più caricato su di lui che ha cominciato timbrando in due occasioni in campionato (non banali perché contro Napoli e Milan) e una in Champions League.

Il suo futuro è però tutt’altro che sicuro a Torino. La Juventus a fine stagione dovrà decidere se versare all’Atletico Madrid i 35 milioni richiesti per il suo riscatto, ma la dirigenza non sembra convinta al 100% dell’operazione, magari per accumulare un gruzzolo più consistente per provare un colpo grosso. In più, stando a quanto riporta Sportmediaset, Fabio Paratici, attuale dirigente del Tottenham, avrebbe messo gli occhi su di lui per sostituire Harry Kane, dato per partente in estate.