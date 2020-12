Calciomercato, la Juventus prepara lo sgarbo al Milan: pronta l’offerta

I bianconeri stanno seguendo con attenzione la situazione Szoboszlai del Salisburgo

Il Milan è su Dominik Szoboszlai da molto tempo; il passaggio del classe 2000 in maglia rossonera quest’estate non si è concretizzato di poco. I rossoneri stimano molto il giocatore, negli ultimi giorni c’è stata anche la chiamata di Zidane per convincerlo a trasferirsi al Real Madrid. Il centrocampista non ha ancora deciso e secondo quanto riferito dal The Athletic anche la Juventus è interessata al giovane ungherese. La novità che sono emerse nelle ultime sono presenti nella clausola. Il Salisburgo, infatti, ha posto una cifra di 25 milioni di euro che deve essere pagata entro due settimane dal momento in cui si attiva e le offerte devono essere recepite entro il 31 dicembre. In più, gli austriaci hanno il 20% sulla futura rivendita. Fabio Paratici sta studiando la situazione, i bianconeri hanno bisogno di rinforzi a centrocampo e Szoboszlai potrebbe essere il nome adatto.