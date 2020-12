Calciomercato Juventus, Paratici tenta l’affondo per un giocatore dell’Ajax

I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante esperto che possa rinforzare il pacchetto offensivo

I dirigenti bianconeri sono convinti che a questa Juventus manchi un attaccante di scorta. Dybala delude, Morata ha stupito tutto mentre Ronaldo dimostra di essere la solita ed inaspetatta conferma. Tutto questo non basta, Paratici vorrebbe regalare a Pirlo un altro attaccante a gennaio. L’investimento non potrà essere cospicuo e per questo motivo si pensa ad un affare low cost. Secondo quanto riferito da Juvelive.it, il nome che ha in testa il CFO della Juventus è quello dell’esperto Dusan Tadic. L’attaccante dell’Ajax ha 33 anni, è un punto di riferimento nello scacchiere tattico di Ten Haag. Il portale vicino ai colori bianconeri ribadisce come l’affare sia molto complicato ma il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro potrebbe spingere i bianconeri a fare pressione sull’Ajax. In questa stagione, tre Eredivise e Champions League, Tadic ha messo a referto 10 gol e 6 assist in 16 presenze.