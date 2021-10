Tchouameni Juve, la pista è ancora calda: gli ultimi aggiornamenti

La Juventus probabilmente tenterà un nuovo affondo in estate per Tchouameni

Dopo il no estivo, ci sarà un nuovo tentativo

La Juventus prova a pescare in Francia, vera e propria fucina di talenti purissimi sbocciati nell’ultimo decennio. L’obiettivo del club bianconero è Aurelien Tchouameni, centrocampista attualmente in forza al Monaco. Oggi Tuttosport, quotidiano torinese vicino alle vicende della Vecchia Signora, fa il punto sulla trattativa e sulle pretendenti al giovane mediano. Dopo il rifiuto estivo da parte del Monaco, infatti, la società di corso Galileo Ferraris ha intenzione di ritentare l’affondo, magari l’estate prossima, magari in concomitanza con qualche cessione dei giocatori attualmente in rosa (Mc Kennie e Ramsey sembrano i maggiori indiziati a uscire nello stesso reparto).

Bisogna però tenere d’occhio la concorrenza che, in questi casi, è sempre spietata. Su Tchouameni, infatti, ci sarebbero diversi club europei come Chelsea, Liverpool e Real Madrid che ne monitorano crescita e prestazioni. In questa stagione ha finora giocato 15 partite segnando due gol: uno in campionato e uno nei turni preliminari di Champions League.