Thomas Partey interessa molto alla Juventus, analizzando le sue caratteristiche ed il modo di giocare e molto intuitivo il perché. Il centrocampista del Atletico è un giocatore molto duttile ma sopratutto con potenza e velocità, caratteristiche che si sposano perfettamente con Arthur e Bentancur. In casa Juve è in atto un profondo restyling e l’addio di Matuidi ufficializzato oggi ne è la prova. La cifra si aggirerebbe intorno ai 40-50 milioni cifra che la Juve proverà ad abbassare sicuramente. Ma i bianconeri vogliono provare ad inserire delle contropartite come Bernardeschi e Douglas Costa per provare ad abbassare il prezzo.