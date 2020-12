Juventus, idea belga per il centrocampo: l’agente conferma

Continua la ricerca del centrocampista per Paratici. Dall’Inghilterra potrebbe arrivare Tielemans

In questi giorni si stanno facendo molti nomi per il centrocampo della Juventus. L’ultimo in ordine cronologico arriva direttamente dalla Premier League, sponda Leicester. Infatti, secondo quanto riportato calciomercatoweb, il belga Youri Tielemans è finito nel taccuino dei bianconeri. Sotto la guida di Breandan Rodgers il classe 1997 è cresciuto moltissimo, tanto da diventare un giocatore importante nello scacchiere inglese. Dopo il prestito, il Leicester ha versato 30 milioni di euro al Monaco per il riscatto. Adesso la valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Per la Juventus sarebbe una suggestione da concretizzare soprattutto per la prossima estate e Tielemans è sicuramente uno di quei giocatori che può far fare il salto di qualità alla squadra di Pirlo. Nei giorni scorsi, ai microfoni di Sport/Voetbalmagazine, l’agente del giocatore ha dichiarato: “Youri ha i suoi sogni ed i premi li vinci in un top club. C’è molto interesse su di lui, ma quali sono i club veramente interessati è la domanda”. Sul belga c’è molto interesse e la Juventus potrebbe essere una di queste società