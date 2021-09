Calciomercato Juventus, tre squadre su Chiesa: la situazione

Nuove corteggiatrici per Enrico Chiesa, protagonista in Azzurro e con la Juventus. All'orizzonte la sua cessione?

Nuove corteggiatrici all’orizzonte?

Dopo un super europeo terminato con la storica vittoria, Federico Chiesa ha iniziato la stagione 2021/22 con più difficoltà che gioie sportive. Tra aspettative e cambio di allenatore, forse, ce lo si poteva aspettare; quel che è certo è che il figlio di Enrico è ancora e resterà, in ogni caso, l’ancora di questa Juventus e, ancor di più, di quella che verrà.

Chiesa, le possibili interessate

Il valore di Chiesa, come sappiamo, ha già attirato l’attenzione dei campioni (e Supercampioni) d’Europa del Chelsea, che si sono però visti la porta chiusa in faccia quest’estate, nonostante l’offerta di ben 100 milioni di euro. I Blues dispongono già di Christian Pulisic e Hakim Ziyech all’esterno (nonostante Tuchel prediliga il 3-4-2-1 con i due esterni di centrocampo a trazione difensiva), ma un suo arrivo non è utopico: per concedergli spazio si potrebbe sacrificare anche Callum Hudson-Odoi.

Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool di Jurgen Klopp, a cui invece farebbe molto più comodo: oltre al letale trio Mané-Firmino-Salah, infatti, le alternative sono Diogo Jota (che però gioca spesso da punta)e Divock Origi, anch’egli poco avvezzo al gioco sulla fascia. Infine, anche l’addio di Shaqiri (ora al Lione) evidenzia la necessità di un rinforzo laterale.

Ultima ma non ultima ipotesi: il Bayern Monaco, che tra queste ha tuttavia il miglior reparto esterni con Gnabry, Sané e l’ex Juve Coman.