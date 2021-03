Calciomercato Juventus: tutto fatto con il Lione: arriva Aouar

Calciomercato Juventus, arriva Aouar

La Juventus avrebbe chiuso con il Lione la trattativa per l’acquisto di Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 della nazionale francese. La notizia arriva da un giornale web spagnolo Todofichajes. I bianconeri, non da soli in corsa sul giocatore, avrebbero anticipato il Real Madrid. Nelle casse del club francese verranno versati 40 milioni di euro. Al Lione andrebbe anche la cessione del cartellino di Mattia De Sciglio, giocatore già in prestito ai francesi.

Il talentuoso giocatore del Lione è molto conosciuto dai bianconeri soprattutto perché è stato protagonista, durante la scorsa stagione, nella sfida di Champions proprio tra Juventus-Lione. La dirigenza della Vecchia Signora ha puntato gli occhi sul francese già da quella sera, soltanto quest’anno è stato possibile mettere a punto un accordo con la società e trovare l’intesa giusta per l’ingaggio.