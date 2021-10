Calciomercato Juventus, c’è un club inglese forte su Vlahovic

La dirigenza bianconera vuole anticipare i club europei per l'attaccante serbo della Fiorentina.

La dirigenza bianconera vuole anticipare i club europei per l’attaccante serbo della Fiorentina.

Si è scatenata una vera e propria asta per Vlahovic. Dopo le parole di Commisso, che ha confermato che l’attaccante della Fiorentina non rinnoverà il contratto e lascerà il club diverse squadre europei si sono mosse per il giocatore.

La punta serba già quest’estate è stato in procinto di lasciare il club viola per approdare all’Atletico Madrid di Simeone che cercava un giocatore da affiancare a Suarez ma la società di Commisso ha rifiutato diverse offerte dal club spagnolo mentre ora potrebbe essere arrivato il momento di accettarle anche se non c’è solo l’Atletico Madrid.

Juventus, su Vlahovic c’è il Tottenham di Paratici

Il club bianconero nonostante i problemi economici vuole tentare un grande colpo per il dopo Ronaldo e sarebbe pronta a mettere sul mercato Ramsey e Kulusevski, poco considerati da Allegri, per ricavare denaro fresco da reinvestire su un regista e un grande attaccante.

Su Vlahovic però non c’è solo la Juventus visto che sull’attaccante serbo ci sono anche Atletico Madrid( che lo voleva già quest’estate), Milan(che cerca un attaccante per il dopo Ibra), l’Inter ma soprattutto il Tottenham dell’ex dirigente bianconero Fabio Paratici. La società inglese vuole investire di nuovo in Italia dopo gli acquisti di Romero e Gollini.