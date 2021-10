La Juve ha in mente due pedine per rilanciarsi

Nella testa dei dirigenti bianconeri molti possibili nuovi innesti, ma i nomi caldi per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri sono quelli di Witsel e…Vlahovic. Per quanto riguarda il centrocampista l’idea bianconera è quella di tentare l’affondo già a gennaio, sfruttando la possibile volontà del calciatore di approdare in Serie A e rilanciarsi in grande stile. Per quanto riguarda invece l’attaccante della Fiorentina la strada è più complicata, la cifra richiesta da Commisso, 60 milioni, è al momento fuori budget per le casse juventine, contropartite tecniche gradite potrebbero sbloccare la trattativa.

La Juve sembrerebbe pronta a sacrificare sul mercato due pedine regine dello scorso mercato, McKennie e Kulusevski potrebbero esser ceduti per far cassa e metter nelle casse bianconere soldi da poter reinvestire sul mercato. Vlahovic il sogno non troppo nascosto, Witsel l’obiettivo per la mediana.