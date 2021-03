Calciomercato, la strategia della Juventus per convincere Zidane

I bianconeri pensano a Zidane per la prossima stagione. Aouar per convincere l'allenatore francese

In casa bianconera si ragiona sul futuro di Andrea Pirlo. La Juventus sogna Zinedine Zidane per il futuro e per convicerlo studia una strategia

La sconfitta casalinga contro il Benevento ha rimesso in discussione il futuro di Andrea Pirlo. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, anche la vittoria del campionato sembra essere un miraggio. Il ko contro i campani potrebbe essere fatale anche per un piazzamento nelle prime quattro posizioni. I bianconeri hanno 55 punti, gli stessi dell’Atalanta che occupa la 4^ posizione ma la Juventus deve recuperare una gara contro il Napoli. I partenopei, dopo la vittoria di ieri sera all’Olimpico contro la Roma, si sono rilanciati e la distanza è di sole due lunghezze. Con la potenziale vittoria nel recupero da parte degli Azzurri la squadra di Pirlo potrebbe scivolare al 5° posto. Si tratterebbe di un clamoroso fallimento e per evitarlo i bianconeri devono puntare a chiudere il campionato al 2° posto occupato dal Milan e distante 4 punti. Inoltre, in palio c’è ancora la Coppa Italia che la Juventus si giocherà in finale contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Aouar per convincere Zidane

Nel post partita di ieri pomeriggio Fabio Paratici ha parlato del futuro di Pirlo riponendo fiducia nei confronti dell’allenatore. Ecco che cosa ha detto il dirigente ai microfoni di Sky Sport: “Scelte future? No, abbiamo una programmazione e non è una partita che sposta le nostre idee. Abbiamo una nostra linea sulla rosa e andiamo avanti sulla nostra strada. Pirlo? Siamo molto convinti di quello che stiamo facendo e continueremo così, abbassando la testa e pedalando. Gli esoneri passato? C’erano motivazioni differenti, non è una sconfitta o una vittoria a cambiare i piani di un club. Si vedrà poi alla fine se è stata quella corretta”.

Il futuro, però, non sembra essere così saldo per Pirlo. Il nome che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera è quello di Zinedine Zidane. Il francese sulla panchina del Real Madrid ha vinto due campionati, due supercoppe spagnole, tre Champions League, due Mondiali per club e due Supercoppe Uefa. Zidane vorrebbe allenare la Francia dopo l’Europeo ma, secondo quanto riferito da Donbalon, la Juventus per convincerlo sarebbe disposta a comprare Houssem Aouar. Il giocatore del Lione piace molto a Zidane ma il Real Madrid non ha mai fatto mosse concrete per accontentarlo. Per il sito spagnolo, Zidane avrebbe anche carta bianca per gli acquisti e per le cessioni. La Juventus, al momento, ha confermato Pirlo ma nell’idea dei dirigenti c’è quello di portare a Torino Zizou.