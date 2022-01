Se parte Muriqi arriva Lapadula

Tempo di mercato in casa Lazio, verso l’addio Muriqi, in casa biancoceleste si pensa al nuovo vice Immobile. La scelta sembra esser stata fatta, obiettivo numero 1 Lapadula. L’attaccante dovrebbe arrivare in prestito dal Benevento, pronto a ricoprire il ruolo di vice Immobile e regalare a Sarri una valida alternativa in attacco.