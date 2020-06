Calciomercato, Philip Max nel mirino della Lazio

I biancocelesti cercano rinforzi, Lazio alla ricerca di un esterno. Secondo l’edizione di oggi de Il Tempo, il ds Tare avrebbe individuato in Philipp Max il calciatore ideale per puntellare la corsia di sinistra. Il laterale tedesco, classe ’93, si è messo in mostra con la maglia dell’Augusta in Bundesliga, attirando l’attenzione dei top club europei. Un tassello di qualità in grado di garantire a Inzaghi un’alternativa di spessore. Philip Max nel mirino di molti club europei, soprattutto inglesi, anticipare la concorrenza non sarà semplice, parola a Tare.