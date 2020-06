Lazio, si insiste per Suarez

Ormai ci siamo, l’obiettivo della Lazio per l’attacco è Suarez. Arrivare al giocatore non è in ogni caso cosa facile, i numeri dell’attaccante invitano la Lazio ad accelerare i tempi per assicurarsi il calciatore. 17 gol in 29 partite realizzati in Segunda Division con la maglia del Real Saragozza. Il cartellino è di proprietà del Watford – riporta lalaziosiamonoi – vista la scadenza del 2022, il club di Pozzo ha tentato di strappare il rinnovo. Nulla da fare e quindi nel prossimo calciomercato sarà inevitabile la cessione. La Lazio offrirà non più di 20 milioni, 15 di parte fissa e 5 di bonus. L’attaccante classe ’97 ha già detto sì ai biancocelesti e per lui è pronto un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione. I suoi manager saranno a Roma a breve per ratificare il rinnovo di Luis Alberto (l’agenzia è la stessa) e sarà l’occasione anche per parlare di Suarez.