Lazio, intreccio di mercato con la Fiorentina: ecco i nomi

La dirigenza biancoceleste potrebbe intavolare una trattativa con la Fiorentina

Non è una novità l’interesse della Fiorentina per Felipe Caicedo. L’attaccante sudamericano è considerato dai dirigenti viola il nome giusto per dare vivacità al reparto offensivo. La Lazio, però, non vuole lasciarlo partire così facilmente considerando anche che si sta parlando anche del possibile rinnovo. Però, se da Firenze dovesse arrivare un’offerta da 6-8 milioni di euro, la Lazio potrebbe iniziare una trattativa. Come riferito da cittaceleste si potrebbe profilare un discorso che metterebbe al centro anche il cartellino di Cristiano Biraghi. L’esterno sinistro piace alla Lazio e potrebbe essere una valido rinforzo per Inzaghi considerando i problemi di Lulic.