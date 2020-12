Lazio, Caicedo in uscita: arrivano conferme dalla Spagna

L’avventura in maglia biancoceleste per l’attaccante potrebbe essere finita

Il portale spagnolo Todofichajes rilancia i rumors di mercato che vedono protagonista Felipe Caicedo. L’ attaccante della Lazio ha un contratto che scade nel 2022, la società non sembra intenzionata ad estendergli il rapporto di lavoro e per questo motivo il classe 1988 sta valutando di lasciare la Capitale già a gennaio. Per la fonte spagnola, al momento, in pole c’è la Fiorentina di Cesare Prandelli. La Viola sta faticando e non poco in zona gol con gli attaccanti che al momento stanno deludendo ogni aspettativa. A gennaio Patrick Cutrone, giocatore in prestito dal Wolverhampton, lascerà la Toscana e a quel punto il DS Pradè punterà tutto sul giocatore della Lazio. Per la cessione Lotito chiede 5 milioni, la Fiorentina ci pensa ma la necessità di compare una punta dalle qualità di Caicedo si sta rivelando sempre più importante.