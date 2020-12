Lazio, affare fatto con la Fiorentina: giocatore ceduto

Accordo di massima tra la Lazio e la Fiorentina per la cessione di Caicedo. I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, la Lazio avrebbe trovato un accordo per la cessione di Felipe Caicedo. In scadenza a giugno del 2022, il club biancoceleste ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore ecuadoriano. Con l’arrivo di Muriqi, Caicedo avrebbe deciso di lasciare la Capitale per giocare con maggiore continuità. Per il sito spagnolo l’ex attaccante del Levante si trasferirà a gennaio alla Fiorentina. I toscani faticano in attacco e nelle ultime ore hanno accelerato i tempi per concludere e concretizzare la trattativa. La Lazio da questo affare ricaverà 5 milioni di euro.