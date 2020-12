Lazio, scoppia il caso Caicedo: attaccante in uscita

L’attaccante sudamericano non ha accettato l’esclusione nella gara contro il Milan

In casa Lazio è scoppiato un piccolo caso Caicedo. L’attaccante sudamericano, nel corso della partita contro il Milan, non è stato schierato da Simone Inzaghi che gli ha preferito prima Muriqi e poi Pereira con l’uscita di Immobile. Caicedo aveva espresso tutto il suo malumore già prima della gara quando è stato mandato in campo Correa e non lui. Dopo l’infortunio dell’argentino e la scelta di inserire il kosovaro hanno peggiorato la situazione. A riferirlo è Il Messaggero. Un episodio che di fatto conferma le voci di mercato che vedono Caicedo lontano dalla Capitale. La Fiorentina resta in pole e in queste ore i dirigenti viola stanno piazzando Cutrune al Napoli. Un altro indizio di mercato che porta Caicedo alla Fiorentina e l’interessamento della Lazio per Biraghi. Piace anche Duncan ma l’esterno italiano farebbe più al caso della Lazio.