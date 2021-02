Lazio, Caicedo ad un passo dall’addio. Rinnovo per un difensore

In casa biancoceleste si ragiona sul futuro di Caicedo che potrebbe lasciare la Capitale. Rinnovo in vista per Luiz Felipe

La Lazio, dopo un periodo non felice, si è ripresa mettendo insieme una serie di vittorie. Successi che hanno spinto la squadra di Simone Inzaghi a rivedere la zona Champions League. La distanza dal 4° posto occupato dalla Roma, al momento, è di solo un punto. Distacco per niente ampio che la Lazio proverà a colmare fino al termine della stagione. Oltre ai risultati, in casa biancoceleste si ragiona sul futuro di molti giocatori e soprattutto su quello dell’allenatore. Il contratto di Inzaghi scade il prossimo 30 giugno ma, stando alle ultime, sul tavolo c’è una bozza di contratto che prevede il rinnovo fino al 2023 con un ingaggio sui 3 milioni di euro. Sembra che manchi davvero poco all’annuncio ufficiale. Il presidente Lotito e il ds Tare stanno facendo delle valutazioni anche su Felipe Caicedo e Felipe Luiz.

Caicedo ai saluti, rinnovo per il brasiliano

Il futuro dell’ex attaccante dell’Espanyol sembra andare verso una direzione. Il contratto del classe 1988 scade nel 2022 e la Lazio, al momento, non sembra intenzionata a trovare un accordo per il rinnovo. Conferme in tal senso arrivano da Il Corriere dello Sport che ha affermato come Caicedo non abbia ricevuto nessuna proposta e che con molta probabilità lascerà la Lazio a parametro zero. Sull’attaccante c’è da registrare l’interesse da parte della Fiorentina che quest’estate, presentando un’offerta da 5 milioni di euro, potrebbe aggiudicarsi il rinforzo per il reparto offensivo. Storia diversa per il brasiliano Luiz Felipe, il contratto del difensore scade nel 2022 e nelle prossime settimane dovrebbe firmare il rinnovo.