Calciomercato Lazio, cessione o rinnovo per Strakosha: le ultime

Il futuro di Strakosha

Thomas Strakosha sembrava inamovibile dalla porta della Lazio. Sbocciato nella primavera della squadra biancazzurra, l’albanese si è trovato scavalcato dall’acquisto di Pepe Reina.

Ad oggi il suo futuro è incerto, l’arrivo dello spagnolo ha cambiato le gerarchie e Strakosha è rimasto in panchina già dalla scorsa stagione con l’ex allenatore Simone Inzaghi.

All’inizio di questa stagione l’albanese avrebbe potuto scegliere di andarsene ma ha preferito restare con la speranza di poter giocare sotto la direzione di Maurizio Sarri, ma fino ad oggi l’unica occasione che ha avuto è stata in Europa League.

Il mercato della Lazio

Il contratto di Strakosha è in scadenza a giugno 2022, così come quello di Reina. Questo lascia pensare che già da gennaio – salvo rinnovi improvvisi – entrambi potrebbero decidere di andarsene o firmare con un altro club.

Se Reina è prossimo ai 40 anni e pensa già al ritiro, Strakosha ha prospettive diverse davanti. La Lazio rischia di perdere i due senza incassare niente e, per ora, la società non è ancora stata accostata a nomi importanti per rimpiazzare i portieri.

Saranno decisive le prossime settimane.