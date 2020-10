Calciomercato Lazio, colpo a zero per il centrocampo: di chi si tratta

La Lazio vuole regalare a mister Simone Inzaghi un nuovo rinforzo per il centrocampo. L’ultimo profilo accostato al club biancoceleste è quello di Toni Domgjoni, centrocampista naturalizzato svizzero dello Zurigo.

Domgjoni è un giocatore dinamico e dotato di tecnica. Si esprime al meglio nel ruolo di mezz’ala dove sfrutta la velocità e i tempi di inserimento per far male alle difese avversarie.

Stando a quanto scrive cm.it, il centrocampista classe 2001 avrebbe attirato l’attenzione di due club Italiani: Atalanta e Udinese. Domgjoni ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e dunque sia per le suddette che per la Lazio rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Lazio, nel mirino c’è Daku