I biancocelesti cercano rinforzi per le corsie laterali, ecco i nomi sul taccuino di Tare

La Lazio cerca un tassello per rinforzare la fascia sinistra, come riporta lalaziosiamonoi, sul taccuino di Tare ci sono Domogoj Bradaric e Dimitrije Kamenovic, rispettivamente in forza al Lilla e al Cucaricki. Piace sempre poi la strada che porta a Federico Ricca del Bruges, anche se si tratta di un over 22, mentre da tenere d’occhio è anche Oleksandr Zinchenko, esterno sinistro del Manchester City 24enne.