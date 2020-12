Lazio, torna di moda il Papu Gomez: affare possibile

L’argentino ha rotto con la società e a gennaio potrebbe lasciare l’Atalanta

L’acceso confronto tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez prima della sfida di Champions League contro l’Ajax ha causato non poche scintille all’interno dello spogliatoio. Secondo l’Eco di Begamo l’argentino avrebbe chiesto alla società di scegliere lui o l’allenatore. Un confronto molto animato con la società che avrebbe spezzato una lancia in favore dell’allenatore. Nonostante il passaggio del turno la permanenza di Gomez all’Atalanta è in dubbio. Come riportato da Calciomercato.it la Lazio sarebbe una delle squadre candidate ad assicurarsi il 33enne. Gomez non è nome nuovo e la situazione instabile potrebbe permettere ai dirigenti biancocelesti di affondare il colpo. A gennaio tutto può succedere.