Calciomercato Lazio, il PSG svende tutti: Tare tenta il colpo

Sarri per rinnovare il suo contratto ha chiesto delle garanzie, che portano il nome di mercato. Il tecnico biancoceleste ha chiesto al momento al ds Tare due priorità, un vice Immobile e un terzino sinistro, visto che parecchi giocatori finiranno sul mercato.

In attesa delle cessioni di Muriqi, Patric, Strakosha e chissà anche Lazzari, visto che il terzino ex Spal non riesce ancora ad esprimersi nel 4-3-3 di Sarri. Il ds Tare sta valutando diversi obbiettivi per il mercato tra cui Kurzawa, in uscita dal Psg. Il terzino francese che non trova spazio nella formazione di Pochettino sarebbe un’ottima alternativa anche se il giocatore dovrebbe decurtarsi l’ingaggio visto che attualmente guadagna 4 milioni di euro.