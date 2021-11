Lazio, in arrivo l’attaccante che piace a Sarri | Le novità

La Lazio mette le mani su Sesko

L’attaccante classe 2003 del Salisburgo Sesko obiettivo della Lazio. Il ds Tare e il club biancoceleste hanno individuato nel centravanti sloveno l’uomo ideale per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Sarri. Occasione low cost, in linea con le strategie societarie, Sesko arriverebbe nella capitale per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Tare prova a strappare il si, Sarri attende l’atteso rinforzo.

Nel frattempo si avvicina la sfida con la Juventus, sotto osservazione Ciro Immobile, l’attaccante napoletano cerca il recupero in tempi record, anche se la presenza in campo contro i bianconeri è al momento da escludere. Preoccupa anche Pedro, le prossime ore saranno decisive.