Lazio-Inzaghi: c’è davvero la volontà di proseguire insieme?

In casa Lazio tiene banco la questione legata al rinnovo di futuro di Simone Inzaghi. Si parla di una volontà comune ma la firma sul rinnovo non è arrivata

La scadenza del contratto di Simone Inzaghi è fissata per il prossimo 30 giugno. Tre mesi e poi scopriremo il futuro della Lazio e dell’allenatore piacentino. La situazione, però, fa riflettere e non poco. Si è sempre parlato di una volontà comune di proseguire un percorso iniziato nell’aprile 2016. Anni importanti per l’allenatore che ha riportato la Lazio in Champions League dopo moltissimi anni di assenza. Non solo. I biancocelesti in questi anni hanno alzato al cielo una Coppa Italia e due Supercoppe nazionali. Da mesi si vocifera di una volontà comune ma le parti, al momento, non sembrano aver sciolto le riserve. Come riferito dal Corriere dello Sport il presidente Lotito ha formulato da tempo un’offerta all’allenatore: un triennale da 7,5 milioni di euro più bonus che permetterebbero di far alzare la quota ad un massimo di 11 milioni. Proposta che Inzaghi ha voluto modificare soprattutto per quanto concerne la parte fissa e quella destinata allo staff.

Calciomercato, Inzaghi aspetta la Juve? Le alternative della Lazio

L’operato di Inzaghi nella Capitale non è di certo passato inosservato. La Lazio sotto la sua gestione ha fatto vedere cose importanti che lo hanno spinto a finire nel mirino della Juventus. La mancata firma sul rinnovo potrebbe essere causata proprio dai bianconeri. La posizione di Andrea Pirlo non è così stabile come Fabio Paratici, Managing Director della Juventus, ha riferito al termine della clamorosa sconfitta contro il Benevento. Agnelli non ha sciolto ancora le riserve e questo spinge Inzaghi a temporeggiare consapevole dell’interesse che c’è da parte dei campioni d’Italia in carica. La Lazio, però, non è ferma e non vuole aspettare. Lotito sta valutando diverse alternative. I nomi che piacciono sono quelli di Luca Gotti dell’Udinese e Gennaro Gattuso del Napoli. Piace anche Sinisa Mihajlovic del Bologna. Il fatto che le parti stanno comunque cercando delle alternativa dimostra come la situazione non sia del tutto definita. Inzaghi aspetta ma la Lazio sta già valutando il successore.