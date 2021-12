Calciomercato Lazio, si chiude per il difensore del PSG. Sarri ha dato il suo ok

Si infiamna il calciomercato Lazio. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, la trattativa che porterebbe Layvin Kurzawa alla società biancoceleste dovrebbe essere in dirittura d’arrivo.

La Lazio vorrebbe chiudere con un offerta non superiore ai 2,5 milioni di euro. Ma i parigini chiedono qualcosa in più. Non vorrebbero cederlo per una cifra inferiore ai 3 milioni. La distanza è minima, perciò si potrebbe chiudere a breve. Per il terzino classe 1992, Lotito vorrebbe offrigli un contratto da 2 anni e mezzo, come durata.

La Lazio dovrà, prima di operare sul mercato, vendere qualche esubero oppure un aumento del capitale, a causa dei parametri dell’indice di liquidità. Ma, il difensore del PSG, sarà l’obiettivo primario per dare alla fascia sinistra un nuovo titolare.