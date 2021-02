In queste ultime ore, la società biancoceleste sta trattando con la Sampdoria per un attaccante classe 1996. L’obiettivo è di acquistarlo e poi di girarlo in prestito

La Lazio sta cercando di portare nella Capitale Antonino La Gumina. Il classe 1996 è attualmente un giocatore della Sampdoria e in questa stagione l’attaccante italiano ha trovato pochissimo spazio; appena 8 le presenze e un gol tra Serie A e Coppa Italia. Il calciatore, però, verrebbe girato in prestito alla Salernitana in Serie B.

Il cartellino di La Gumina è di proprietà dell’Empoli e alla Sampdoria, per riscattarlo, servirebbero 6 milioni di euro. Una trattativa che potrebbe concretizzarsi negli ultimi minuti; l’obiettivo della Lazio è quello di acquistarlo a titolo definitivo e poi di girarlo in prestito alla Salernitana per permettere al ragazzo di trovare spazio e minutaggio.