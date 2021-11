Calciomercato Lazio, le mosse per l’attacco in vista di gennaio

Ai biancocelesti serve trovare un alter ego per Immobile

Il nuovo progetto tecnico della Lazio di Sarri, fin qui, si è mosso tra alti e bassi: con 18 punti in campionato la squadra è pienamente in corsa per il quarto posto avendo fatto anche delle prestazioni importanti contro avversari di spessore (come Roma e Inter). Nel mezzo però anche diversi scivoloni come la sonora disfatta di Verona o la pesante sconfitta casalinga contro il Bologna.

Tra le altre difficoltà, Sarri si è dovuto confrontare con una panchina spesso non all’altezza dei titolari in campo. Questo è particolarmente chiaro in attacco dove Muriqi continua a rimanere un corpo estraneo al mondo biancoceleste: il kosovaro ha infatti segnato solamente 2 gol in 43 presenze. Per questo è possibile che già nel mercato di gennaio ci sia un nuovo acquisto in questo reparto. Tutto però sarà determinato dal destino dello stesso Muriqi: se se ne andrà almeno in prestito (il Fenerbahce ci sta pensando) ecco che ci sarebbe spazio a un nuovo innesto in rosa.