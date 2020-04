Calciomercato Lazio, l’offerta di Leonardo per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe ’95 della Lazio, resta sempre l’obiettivo numero uno dei top club europei. Stando a quanto appreso da fonti interne a SportPaper, il PSG di Leonardo, che nelle settimane scorse ha avuto anche dei contatti indiretti con Formello per capire la fattibilità dell’operazione, avrebbe avanzato una prima offerta per Milinkovic-Savic. Per far fronte alla richiesta di Lotito, di almeno 100 milioni di euro, il dirigente sportivo brasiliano avrebbe messo sul piatto della trattativa il cartellino di Leandro Paredes aggiungendo a questo un conguaglio di circa 60 milioni.

Lotito avrebbe declinato l’offerta perché convinto di riuscire a trattenere il centrocampista serbo a Roma dopo il rinnovo dello scorso autunno (contratto fino al 2024 con ingaggio incrementato a 3,5 milioni annui).