Calciomercato Lazio Luis Alberto rinnovo fino al 2025

“Se non fosse successo questo caos del Coronavirus, sarebbe già arrivato il rinnovo. Fino al 2025 rimarrò qui”. Così, durante una diretta Instagram con il giornalista Javier Bautista, il centrocampista della Lazio Luis Alberto annuncia il suo prolungamento di contratto con il club biancoceleste per altre 5 stagioni.

Calciomercato Lazio Luis Alberto rinnovo : la ripresa

“Inizieremo ad allenarci mercoledì, individualmente, con mascherina, occhiali e guanti. Due per campo, di più non so. Mi manca toccare il pallone e tirare in porta. Fisicamente sto bene, spero tanto di iniziare il prima possibile”. Così Luis Alberto, centrocampista della Lazio, nel corso di una diretta Instagram con un giornalista spagnolo. “Sono due mesi che siamo fermi e non voglio neanche pensare se si sospendesse il campionato, a quel punto sarebbero otto mesi”, ha aggiunto.

Lo spogliatoio biancoceleste

Luis Alberto infine, secondo la trascrizione della diretta Instagram effettuata dal portale esperto in vicende biancocelesti lalaziosiamonoi ha raccontato il clima nello spogliatoio della Lazio in questa incredibile stagione. “Patric è quello che mette la musica in palestra, anche se a me non piace molto la musica che mette. Nello spogliatoio no, scherziamo tra di noi. È molto diverso rispetto a quello spagnolo. Ognuno ha la propria maniera di concentrarsi prima della partita. In giorni d’allenamento, invece, scherziamo tra noi. Acerbi ha una buona testa, sta facendo cose incredibili. Ciro mi ha aiutato tanto. Il 18 lo presi perché era quello rimasto, come quello di Alberto Moreno nel Liverpool. Quando Felipe Anderson se n’è andato, parlai con lui e mi rispose che me lo dava volentieri. Mi è sempre piaciuto e sono contento di averlo scelto. Se andrà tutto bene, mi comprerò questa, quella in cui vivo. Ci piace, ha molto spazio. In Italia ci sono moltissimi bravi giocatori, Cristiano Ronaldo ha dato un impulso forse dal punto di vista visuale. A parte l’Olimpico, mi piace molto San Siro”.