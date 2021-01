Calciomercato Lazio, ecco il sogno di Inzaghi

Il tecnico dei biancocelesti vuole Maksimovic

Simone Inzaghi vorrebbe Maksimovic, che per il tecnico del Napoli Gattuso non è intoccabile. Il Napoli vuole 8 milioni di euro, la Lazio proporrebbe un prestito. Un giocatore da sempre apprezzato dall’allenatore della Lazio, con i biancocelesti alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, ecco tornare prepotentemente di moda il nome del difensore dei partenopei. Giocatore duttile e dal rendimento ottimale, Maksimovic può rappresentare l’uomo in più determinante per Simone Inzaghi.