Calciomercato Lazio Milinkovic Marusic : le voci da Parigi

Dopo l’acquisto a titolo definitivo di Mauro Icardi dall’Inter, il Psg vorrebbe continuare a far spesa in Italia. Il club campione di Ligue 1 ha adesso nel mirino il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, scrive l’edizione oggi in edicola de ‘L’Equipe’, è in cima alle priorità del ds dei parigini Leonardo, che mantiene contatti regolari con l’entourage del biancoceleste.

Calciomercato Lazio Milinkovic Marusic: pronti 80 milioni

Per il Psg Milinkovic-Savic potrebbe essere uno dei grandi colpi di mercato dell’estate. Ma Leonardo guarda anche a un altro gioiello della Lazio: Adam Marusic, indicato come profilo ideale di Thomas Meunier. E per portare entrambi a Parigi, sempre secondo il quotidiano francese il club parigino potrebbe sborsare complessivamente 80 milioni di euro