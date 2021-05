Calciomercato Lazio

Grandi cambiamenti nella formazione biancoceleste nella prossima stagione. La Lazio di Lotito chiuderà il campionato ottenendo l’Europa League e molte cose cambieranno. Intanto Tare si occupa del prossimo calciomercato Lazio e sul taccuino ci finisce subito un nome importante.

La Lazio punta a rinnovare il centrocampo per la prossima stagione. Il lavoro di Igli Tare è appena cominciato, dovrà essere ben mirato, senza errori, la Lazio deve ricominciare. Sul taccuino del dirigente capitolino ci sono già diversi nomi. Uno su tutti quello di Lucas Torreira, centrocampista in forza all’Atletico Madrid, campione di Spagna, ma con cartellino di proprietà dell’Arsenal.

Il ds biancoceleste avrebbe messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, ma l’uruguaiano sogna il Boca Juniors. Sicuramente non mancheranno i soldi alla Lazio che vedrà uscire molti big: Sergej Milinkovic-Savic è da tempo sul taccuino di molti grandi club che, probabilmente, andrà via porterà almeno 70 milioni; discorso simile per Luis Alberto, spagnolo classe 1992. Per lui, però, il prezzo è di 50 milioni. Anche con la loro permanenza, però, il centrocampo dovrà essere rinforzato. Anche perché pure Adam Marusic, montenegrino classe 1992, ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è in bilico. Per 7 milioni potrebbe anche partire