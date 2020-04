Calciomercato Lazio: no a Gotze. I motivi del rifiuto

La Lazio, come si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero, è alla ricerca di un vice Correa. Negli ultimi giorni era stato accostato ai biancocelesti il campione del mondo Mario Gotze, ma la trattativa sembra essere difficile da mandare in porto. Come riportato sempre dal noto quotidiano romano è difficile vedere il tedesco del Borussia Dortmund alla Lazio per il seguente motivo: Gotze, con un contratto in scadenza a giugno, guadagna 5 milioni a stagione, e questo rappresenta un ostacolo per la politica degli ingaggi della squadra capitolina.