Calciomercato Lazio

La Lazio inizia a muovere qualche passo anche sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni uno degli obiettivi dei biancocelesti è Junior Walter Messias, attaccante in forza al Crotone. Il brasiliano, 30 anni già compiuti, potrebbe dire addio ai calabresi a fine stagione.

Calciomercato Lazio, si cerca l’intesa per Messias

Ci saranno molti cambiamenti nella formazione dei biancocelesti, molti saluteranno la Lazio. La società porterà tante novità a Formello e tra questi figura anche il centravanti del Crotone. Ovviamente non c’è ancora una certezza del passaggio alla Lazio, ma Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato ai microfoni della Lalaziosiamonoi.it. Ecco le parole del ds, che non si è sbilanciato troppo: “Adesso pensiamo a giocare, è inutile parlare di mercato. Le qualità del ragazzo non sono in dubbio, vedremo quello che succederà. Se c’è stato qualcosa già a gennaio non lo posso dire, è giusto che si veda tutto a giugno/luglio”.