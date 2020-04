Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta il nome di Charles Aranguiz

La Lazio, secondo fonti interne a SportPaper.it, sarebbe pronta a concludere l’acquisto, a parametro zero, di Charles Aranguiz: centrocampista classe ’89 del Bayer Leverkusen.

L’attuale accordo del trentenne con il club tedesco andrà in scadenza a giugno e, secondo fonti interne, potrebbe accettare il trasferimento alla Lazio come free agent firmando un contratto biennale. Il Leverkusen sperava di tenerlo, ma da martedì le trattative per un rinnovo contrattuale si sono arenate e il numero 20 della nazionale cilena sembra ormai pronto ad accettare l’offerta di Igli Tare.