Il Corriere dello Sport riporta un interesse della Lazio per l’esterno inglese Danny Rose

La Lazio avrebbe messo gli occhi su Danny Rose, esterno classe ’90 di proprietà del Tottenham ma in prestito al Newcastle. Il laterale inglese è un profilo esperto che la società biancoceleste starebbe monitorando in vista della prossima stagione. La corsia sinistra della Lazio andrà puntellata in occasione della, ormai, quasi certa partecipazione in Champions League.

La possibile trattativa

D’oltremanica ne sono certi: Danny Rose è nel mirino di Tare e la valutazione del 30enne si aggira intorno ai 6 milioni, considerato anche la scadenza del contratto con gli Spurs nel 2021. Attualmente il calciatore guadagna 3 milioni a stagione, ingaggio che in caso potrebbe essere spalmato in più anni.